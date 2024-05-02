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السعودية | وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في السودان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو.

وجرى خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني، حيث أكد سمو وزير الخارجية أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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