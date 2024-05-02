السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية لمتضرري السيول في محافظة حضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في عددٍ من المديريات بمحافظة حضرموت، بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 276 خيمة و1000 حقيبة إيوائية.

وأشاد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة، وتقديمه المساعدات الطارئة لمتضرري السيول، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستسهم -بمشيئة الله- في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.