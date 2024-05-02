السعودية | انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان بمشاركة رئيس مجلس الشورى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عُقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات، والمؤتمر البرلماني الدولي المصاحب تحت عنوان (دور التشريع وأفضل ممارساته في حماية التراث الثقافي) برعاية رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وحضور رؤساء برلمانات ومسؤولين حكوميين وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

وخلال حفل الافتتاح أكد الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية ‫أذربيجان أن ممثلو أكثر من ١٠٠ دولة حاضرون في النسخة السادسة من المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصة دولية مهمة للغاية، حيث تتم مناقشة الأسئلة المتعلقة بالحوار بين الثقافات.

كما تناول المؤتمر خلال جلساته عدداً من الموضوعات من بينها دور التشريع في قضايا التعليم والشباب وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي وحماية التراث الثقافي والهجرة غير الشرعية .

ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى في أعمال المنتدى أعضاء مجلس الشورى الدكتور علي بن محمد الشهراني، وسعد بن صالح السبتي، ومطشر بن طراد المرشد، والمشرف على الإدارة العامة للشعبة البرلمانية المستشار خالد المنصور، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم خالد التركي، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.