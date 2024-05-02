تفاهم لتطوير بيئة التميز والابتكار

وقعت مؤسسة جائزة المدينة المنورة مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك في مقر الجامعة، مثل المؤسسة في توقيع مذكرة التفاهم الأمين العام المهندس محمد بن إبراهيم عباس، فيما مثل الجامعة رئيسها الدكتور حسن بن عبد المنعم العوفي.

ويأتي توقيع هذه المذكرة تحقيقًا لمسؤولية الطرفين المشتركة تجاه مجتمع منطقة المدينة المنورة من أجل تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والجامعة اتساقًا مع تطلعات القيادة، في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030 وسعياً لتطوير ودعم أطر التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب وبما يخدم بيئة التميز والابتكار بالمنطقة.

وشملت الاتفاقية مجال التدريب والتطوير من حيث العمل على إعداد البرامج التدريبية والتعاون في مجالات متعددة بما في ذلك الأنشطة الإعلامية والجوانب التقنية، وتأهيل رواد الأعمال القادرين على تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام.

وشملت مذكرة التعاون الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين، بالإضافة لجوانب تنفيذ الاستشارات والأبحاث.

من جانبه قال أمين عام الجائزة المهندس محمد عباس أن المؤسسة تهدف في خطتها على تفعيل الشراكات مع الجهات العلمية والهيئات حكومية وعقد لقاءات مشتركة وتنظيم برامج تدريبية نوعية تركز على جوانب التقنية والمبادرات والبرامج وتأهيل رواد الأعمال وصولا إلى مجتمع معرفي يقود التنمية بالمنطقة.