مبادرة زراعية بالمدينة المنورة

نفذت أمانة المدينة المنورة، اليوم، مبادرة زراعة وتشجير في المنطقة المركزية، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «تعرف بيئتك؟»، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعة في تنفيذ هذه المبادرة، بمشاركة زوار المسجد النبوي الشريف، التي تضمنت زراعة العديد من الأشجار، مثل شجر الإيتكس وكف مريم، بهدف زيادة مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، لاسيما زوار المسجد النبوي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديهم، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، إلى جانب تأكيد أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

وأكدت «الأمانة» حرصها على تكثيف أعمالها ومناشطها البيئية في هذا الأسبوع؛ للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، مع مراعاة التطور العمراني، وتأهيل العديد من الطرق والشوارع من أجل تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، وتخفيف آثار التغير المناخي وزيادة الأماكن الظليلة، وخفض نسبة الملوثات في الهواء.

كما أكدت حرصها على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء، استشعارًا منها بدورها في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء في المنطقة، تماشيًا مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.