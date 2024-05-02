شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح شديدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساء على الحناكية والمدينة المنورة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)بينما تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 6 مساء، على العلا والعيص وخيبر.أما الرايس وينبع فتبدأ الظاهرة فيهما الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء.