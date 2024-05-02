شكرا لقرائتكم خبر عن "سبل" تصدر طابعا تذكاريًا عن العرضة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع وزارة الثقافة طابعًا بريديًا تذكاريًا عن العرضة السعودية، كونها إحدى صور التراث غير المادي الذي يعزز الموروث الوطني.

وتُعبر العرضة السعودية عن التلاحم بين القيادة والشعب، ويؤديها الرجال بشكل جماعي لبث روح الحماس، وإظهار الارتباط الوجداني، وحب الأرض، والوفاء لقادة الوطن.

يأتي ذلك تعبيرًا عن الفرح، وذلك من خلال أداء حركي حماسي ووحدة إيقاعية متناسقة، تمنحها الهيبة والوقار، حيث الراية والسيوف تعطي مشهدًا بصريًا رائعًا.

أبرز الأحداث الوطنية

يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" تواكب أبرز الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.

وكذلك أهم المناسبات الدولية، فتصدر الطوابع البريدية التذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.