تراند اليوم : بالفيديو.. مختص : تفسير أحلام المباريات والكورة كذب وتهريج ومرتبة للبحث عن "الترند"

صحيفة الخليج 365: علق المهتم بقضايا الشباب الدكتور "عبد العزيز الزير " ، على انتشار توقعات نتيجة المباريات بناءا على الرؤى والأحلام ، مؤكدا: غالب تفسير أحلام المباريات والكورة كذب وتهريج.

وقال الزير خلال لقاء مع برنامج " الراصد" : هذا تلاعب ، أنا أقدر أقول نتيجة مباراة كذا وكذا وتوقعات بناءا على معطيات معينة ، وعلاقات معينة مع بعض الإداريين , الفنيين والرياضيين وبأخذ معلومات .

وأضاف: لكن تضرب معاه مرة أو اثنين والناس يصدقون ، خلاص يصدقونه في أي شيء سواء تحليله زين أو لا ، وأغلب نتائج المباريات كلها كذب في كذب ، وكلها تهريج في تهريج ، ومرتب لها من البداية ، للناس اللي تريد تطلع ترند .

واستطرد: يقولون " تبي تطلع ترند سوي شيء منكر " ، وهم يسوون المنكر عن طريق قال الله وقال الرسول عن طريق تفسير الأحلام .