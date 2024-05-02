السعودية | هيئة تطوير محمية الملك سلمان تقدم لقاءً توعويًا للطلاب ضمن أسبوع البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان لقاءً توعويًا للطلاب في منطقة تبوك بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي ، وذلك ضمن جهود الهيئة في مبادرة أسبوع البيئة تحت شعار “تعرف بيئتك”.

وتحرص الهيئة على تقديم الرسائل التوعوية لفئات المجتمع كافة في سبيل تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة؛ وبادرت هيئة تطوير المحمية بنشر اللقاءات في عدة مدارس للبنين والبنات في مختلف مناطق المحمية لتثقيفهم في المحافظة على ممتلكات الطبيعة وأضرار الاحتطاب والصيد ورمي المخلفات التي تعيق عملية تنمية الغطاء النباتي وتحرص الهيئة على إشراك المجتمعات المحلية في جميع اللقاءات كونهم الشركاء المهمين للمحمية.

وتأتي جهود الهيئة في تقديم رسائل توعوية ومبادرات للمشاركة في الإصحاح البيئي وتنمية الغطاء النباتي ضمن تفاعلها في أسبوع البيئة.