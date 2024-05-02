تراند اليوم : محامي ينشر لائحة حكم في قضية سرقة وانتهاك حرمة مسكن بالرياض

صحيفة الخليج 365: نشر المحامي عبدالعزيز السبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، حكم من محكمة الاستئناف بالرياض بتقليل المدة من سجن 5 سنوات إلى سجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في قضية سرقة وانتهاك حرمة مسكن.

ونص الحكم يتضمن قررت دائرة الاستئناف بالأكثرية قبول الاعتراض المقدم من المدعي العام شكلاً ورفـضـه مـوضـوعـاً وقـبـول الاعتراض المقدم من المدعى عليهما شكلاً وموضوعاً.

وحكمت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر به الصك، فيما قضى به مع وقف تنفيذ جزء من مدة السجن المحكوم بها، بحيث تكون المدة النافذة بحق كل منهما ستة أشهر والباقي موقوفة، ويكون منطوق الحكم بعد التعديل "ثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليهما بانتهاك مسكن بقصد السرقة من منزل المدعي وإدانة المدعى عليه بالإضرار بالمركبة الرسمية من نوع فورد من خلال تكسير لسجن المركبة والزجاج الأيمن منها ومقاومة الفرقة القابضة".

وقررت المحكمة ما يلي.. أولا: سجن المدعى عليه مدة قدرها سنتان منها: ستة أشهر نافذة يحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه الدعوى، والباقي تنفيذه موقوف لمدة ثلاث سنوات.

ثانيًا: سجن المدعى عليـه مدة قدرها سنتان ونصف منها ستة أشهر نافذة يحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه الدعوى، والباقي تنفيذه موقوف لمدة ثلاث سنوات.

ثالثًا: أخذ التعهد الشديد على كل واحد من المدعى عليهما بعدم العودة لمثل هذا الفعل وسيكون الصك متاحًا لطرفي الدعوى بعد اعتماد محضر ضبط الجلسة مباشرة.