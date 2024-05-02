تراند اليوم : مصر.. أب يقتل ابنته بسكين ويلقي جثتها في القمامة والكشف عن دافع الجريمة

صحيفة الخليج 365: أقدم أب مصري، على قتل ابنته البالغة من العمر 15 عاما بسكين ثم قطع يديها وقدميها وتخلص من الجثة في القمامة ببولاق الدكرور في الجيزة، بسبب شكه في سلوكها.

وفي التفاصيل، زارت الفتاة والدها لقضاء يومين معه، ولكنها وجدت منه معاملة سيئة بالتعدي عليها بالضرب ومراقبة سلوكها ومنعها من الخروج من المنزل، وفق "القاهرة 24".

وقال الأب المتهم في التحقيقات إن ابنته كانت تأتي للمنزل في ساعة متأخرة بعد الـ10 مساء، مما دفعه لإحضار سكين المطبخ وذبحها وفصل رقبتها عن جسدها، وقطع باقي جسمها لـ 6 أشلاء.

وتابع أنه وضع أشلاء الجثة في أكياس بلاستيك، واستقل توك توك وتخلص منها في مقلب القمامة، وألقي بالأكياس بأكثر من مكان لإخفاء جريمته.