شكرا لمتابعة خبر عن طرح 91 وحدة تأجيرية بمشعر منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت شركة كدانة للتنمية والتطوير -المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- عن طرح‬ 91 وحدة تأجيرية جديدة بمشعر ‫منى.

وجاء وذلك لتقديم الخدمات والاحتياجات لضيوف الرحمن‬ في المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج 1445هـ .

وأوضحت الشركة أن الوحدات التأجيرية تقع في خمس مناطق بمشعر منى، لافتة بأن موعد بدء التأجير سيبدأ اليوم الخميس عند الساعة الواحدة ظهرًا، عن طريق منصة الوقت الذهبي، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.alwataldhahabi.com/Home/MinaBooth .