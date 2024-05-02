تراند اليوم : محام يكشف عن كسبه لقضية في تخفيف حكم ضد شقيقين متهمين بـ"سرقة وانتهاك حرمة مسكن" من سجن 5 سنوات إلى سجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ!

صحيفة الخليج 365: نشر المحامي عبدالعزيز السبيعي، عبر حسابه على منصة " أكس"، تعليقًا على حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف في الرياض، والخاص بتقليص مدة السجن لأبناء يعولون والدتهم المريضة في قضية سرقة وانتهاك حرمة مسكن.

وقال السبيعي،:" تعود تفاصيل القضية إلى ليلة اتصال الأبناء بوالدتهم المريضة بالقلب، حيث لم يتلقوا أي رد منها بعد الساعة 12 ونصف ليلاً، وبالنظر إلى حالة والدتهم ومسنيتها، قرروا التوجه إلى منزل خالتهم للتحقق من سلامتها، وبعد عدم وجود رد على مكالماتهم وطرقهم الباب، قرر أحدهم تسلق الجدار وفتح الباب بحذر".

وتابع السبيعي:" على الرغم من أن زوج خالتهم قد رفع دعوى قضائية في البداية، إلا أنه فيما بعد سحب الدعوى".

وأعرب المحامي عبدالعزيز السبيعي، عن رضاه وارتياحه لتخفيف العقوبة، مؤكدًا أن الأبناء لم يكن لديهم أي نية لارتكاب جريمة، بل كانوا يسعون فقط للتأكد من سلامة والدتهم.