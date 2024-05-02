تراند اليوم : شاهد.. طبيب "مصري" شهير يقبل يد رجل أعمال في حفل عقد قران ابنته يشعل الجدل في مصر

صحيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو يظهر الطبيب المصري الشهير حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو يقبل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، جدلا واسعا.

وأبان الفيديو حسام موافي وهو يقبل يد رجل الأعمال أثناء عقد قران ابنته مريم الأسبوع الماضي.

وتعرض حسام موافي لانتقادات وهجوم كبير من المصريين، لكونه يحظى بجماهيرية كبيرة، مستنكرين تقبيله يد رجل أعمال تحت أي مسمى.

وقال مصدر من عائلة موافي أن الفيديو اُجْتزئ وخرج من سياقه، مشيرا إلى أن الدكتور حسام كانت تنتابه حالة من الفرحة الشديدة، وسعيد بمن شاركه تلك اللحظات، وبعد كلمة من رجل الأعمال محمد أبو العينين، تحدث فيها عن حبه للدكتور حسام ومدحه بها ثم قبل رأسه، انتهى الأمر بأن قبل موافي يد صديقه، شاكرا كلماته من دون أن يكون وراء الخطوة أي مقاصد.