شكرا لقرائتكم خبر عن الجموم .. وزير البيئة يتفقد سد وادي فاطمة ويوجه بإعادة فتح بواباته تدريجيًا والان نبدء بالتفاصيل

سد وادي فاطمة

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ الجموم المكلف فهد بن عبدالله آل فهيد، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، والوفد المرافق له بمقر المحافظة، على هامش زيارته للمحافظة.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات في مجال البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم والمراكز التابعة لها وبحث سبل دعمها في كافة المجالات.وثمن محافظ الجموم الجهود التي يبذلها مكتب الوزارة بالمحافظة في سبيل خدمة المواطنين، متمنياً للجميع التوفيق والسداد، وأن تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها.وتفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف والوفد المرافق له، اليوم سد وادي فاطمة بمحافظة الجموم.واطّلع على الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية، واستمع إلى شرح مفصل عن المهام وأعمال الشركة المشغلة لصيانة السد، وذلك للاستعداد والجاهزية التامة للحالة المطرية المتوقعة، والوقوف ميدانيا على اجراءات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجموم.ولفت إلى أنه تم التأكد من الحالة الإنشائية، فضلا عن تفقد البوابات، وتم اكتشاف أنها تعمل بصورة جيدة، كما تم التعرف على جاهزية صافرات الإنذار وحجم منسوب المياه بحوض السد؛ جراء السيل الماضي، حيث توقف السيل بعد أن تجاوز الخط السريع الرابط بين جده ومكة المكرمه جنوبا وبالتحديد شرق حي الخمره، وكانت حركه السيل من عند سد وادي فاطمه إلى ان توقف داخل مجراه طبيعية.وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف:سيتم إعادة فتح بوابات سد وادي فاطمة بشكل تدريجي لتخفيض منسوب المياه في السد.وبين أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.ورافق ”الخليف“ فريق عمل مكون من مديري الإدارات ذات العلاقة ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.