تراند اليوم : بينهم 4 سيدات.. بالأسماء.. وزير التعليم يجري أكبر حركة تعيينات جديدة بالمملكة

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم الأحد، عن أكبر حركة تعيينات وتغييرات في الوزارة، ضمن رؤية 2023 لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.

36 قرارا

وشملت قرارات وزير التعليم الجديدة، 36 قرارًا في إطار الهيكلة الشاملة للوزارة، حيث تم تعيين وتكليف عدد من الكفاءات البارزة في مجال التعليم والتعاون الدولين ومنها تعيين 4 سيدات على مناصب مدير عام في الوزارة.

تكليف الوليد بن فهد السناني

وتضمنت القرارات على تكليف الوليد بن فهد السناني وكيلًا لوكالة الشؤون القانونية والسياسات، والدكتور ناصر بن محمد العقيلي وكيلًا للتعاون الدولي، والدكتور محمد بن إبراهيم القضيب وكيلًا لوكالة التعليم الخاص، والمهندس عبدالرحمن بن ناصر الهاجري وكيلًا لوكالة الاستثمارات، والدكتور سعد بن عواض الحربي وكيلًا لتنمية قدرات الطلاب ووكالة الطفولة المبكرة، والدكتور عبدالرحمن بن علي العمري مساعدًا لوكيل وكالة التعاون الدولي.

تكليف عواطف بنت فهد الحارثي

واشتملت القرارات أيضًا، تكليف عواطف بنت فهد الحارثي مستشارًا لمساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، والدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعات مستشارًا لنائب الوزير للتعليم العام، والدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني مستشارًا للأمين لعام لمجلس شؤون الجامعات، وتكليف حمد بن ناصر الوهيبي أمينًا عامًّا لأمانة إدارات التعليم، ورائد بن علي الأشقر مديرًا عامًّا لمكتب تحقيق الرؤية، وعارف بن راقي المقاطي مديرًا لإدارة مراقبة المخزون بوكالة الخدمات المشتركة. تكليف الدكتور عبدالله راجح آل عامر وأيضا شملت القرارات الدكتور عبدالله راجح آل عامر مديرًا للإدارة العامة للشؤون المالية بوكالة الخدمات المشتركة، وبدر بن عبدالعزيز الورقان مديرًا لإدارة الخدمات بوكالة الخدمات المشتركة، وخالد بن ضويحي الماضي مديرًا عامًّا للميزانية بوكالة الخدمات المشتركة، وماجد بن إبراهيم الشبانات مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمشتريات بوكالة الخدمات المشتركة، وناصر بن سفر المقاطي مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات بوكالة الخدمات المشتركة، وصالح بن عبدالله الرشيد مديرًا عامًّا للإدارة العامة للمستودعات بوكالة الخدمات المشتركة، والمهندس بدر بن محمد الحارثي مديرًا عامًّا للأمن والسلامة والمرافق، والدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان مديرًا عامًّا لمركز بحوث التعليم، والدكتور بدر بن سليمات الأحمد مشرفًا عامًّا على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، والدكتور حمود بن عبدالرحمن السحمة مديرًا عامًّا للإدارة العامَّة للتوجيه الطلابي بوكالة التعليم العام، والدكتور فهد بن عبدالله السحيمي مديرًا عامًّا للإدارة العامة للإشراف التربوي، والدكتور يحيى بن إبراهيم آل مفرح مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم المستمر، والدكتور ماجد بن عبدالله السالم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لتنمية قدرات الطالب، وحصة بنت فهد آل مشعان مديرًا عامًّا للإدارة العامة لبرامج ذوي الإعاقة.