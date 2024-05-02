شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل: استمتعوا بالأجواء الربيعية وصيف هذا العام حار كعادته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل أن الأجواء هذه الفترة على المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، هي أجواء ربيعية.

وتابع العقيل أنه يمكن الاستمتاع بهذه الأجواء المعتدلة، مع وجود استقرار في الحالة المطرية، مؤكدًا أن المناطق الشمالية ستعيش أجواء لطيفة، مع إمكانية نشاط للرياح.

وأشار أن الصيف هذا العام سيكون حارًا كعادته، مع وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، مؤكدًا أنهم في انتظار مؤشرات الصيف الأولية.