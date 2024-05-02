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تراند اليوم : بالأسماء : إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال

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صحيفة الخليج 365: أدانت هيئة سوق المال 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.

المدانون هم:

- حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب

- نوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي

- ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي

- مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي

- يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود

- سحر بنت زهير بن ابراهيم مسلم

- تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل

- محمد بن زيد بن محمد التميمي

- نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي

- عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي

- عبدالله بن ابراهيم بن زيد الشثري

- خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي

- مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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