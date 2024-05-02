تراند اليوم : بالأسماء : إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال

صحيفة الخليج 365: أدانت هيئة سوق المال 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.
المدانون هم:
- حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب
- نوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي
- ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي
- مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي
- يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود
- سحر بنت زهير بن ابراهيم مسلم
- تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل
- محمد بن زيد بن محمد التميمي
- نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي
- عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي
- عبدالله بن ابراهيم بن زيد الشثري
- خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي
- مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي