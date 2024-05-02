تراند اليوم : شاهد.. تصوير جوي يكشف عن مشهد ساحر لرحلة سفينة الصحراء بأودية شمال الحليفة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة " أكس"، لقطة ساحرة ومدهشة، تم التقاطها عن طريق التصوير الجوي تكشف عن منظر بديع لقطيع من سفينة الصحراء " الجمل"، أثناء أحد الأودية الساحرة في شمال الحليفة بالمملكة .

وأظهر الفيديو المتداول، سفينة الصحراء، وهي تسير بثقة عبر مجرى الوادي وتجمعات مياة السيول والأمطار الغزيرة، المحاطة بجمال الطبيعة الخلابة والتنوع البيئي الذي تتمته به المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة علي عدد من المناطق في المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة.