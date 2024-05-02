شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تتسبب في انهيار سقف جامع جامعة الملك فهد بالظهران .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط سقف للتوسعة الخارجية لجامع الظهران القديم الواقع داخل حرم جامعة الملك فهد في الظهران بالمنطقة الشرقية، بسبب الأمطار الغزيرة.

وكانت المنطقة التي يغطيها الشينكو ساحة خارجية للجامع قبل أكثر من 20 سنة، وتم تهيئة هذه الساحة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين.

يُذكر أن مسجد الظهران هو مسجد بنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويقع المسجد في حرم الجامعة ذاتها في الظهران بالمنطقة الشرقية، وبني في عام 1393 هـ الموافق 1974 م.