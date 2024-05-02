اخبار السعوديه

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، – رحمه الله -.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا