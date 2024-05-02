شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، – رحمه الله -.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة آل الشيخ عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.