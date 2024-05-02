شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة في مجلس الشورى تبحث تعزيز العلاقات مع البرلمان الألماني والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني بما يخدم المصالح المشتركة.

الصداقة السعودية الألمانية كما تناول الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى اللواء منصور التركي، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى الدكتور أسامة الخياري، كما حضره سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب. الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، اجتماعاً مع عضو البرلمان بجمهورية ألمانيا الاتحادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان ريناتا ألت، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني بما يخدم المصالح المشتركة.كما تناول الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى اللواء منصور التركي، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى الدكتور أسامة الخياري، كما حضره سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيند سغراب.