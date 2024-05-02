السعودية | حملة طبية لجمعية «البلسم» في اليمن لإجراء 113 جراحة قلب مفتوح وقسطرة علاجية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي إجراء 113 عملية جراحية بالمجان في تخصص القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للبالغين والأطفال خلال حملة طبية في الجمهورية اليمنية في الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويتعاون مع فريق أطباء جمعية «البلسم» مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية، وذلك داخل غرف العمليات وفي مراحل الكشف والإعداد لإجراء الجراحات في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يشرف عليه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال الدكتور محمد عطاالله المشعلي رئيس مجلس إدارة جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن زيارة فريق جمعية «البلسم» إلى الجمهورية اليمنية هي ثالث أعمال الجمعية بعد توقيع اتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي كانت باكورتها حملة طبية في جمهورية قرغيزستان خلال نوفمبر الماضي، تلتها حملة طبية في جمهورية تشاد خلال شهر يناير، أسفرت الحملتان عن إجراء 112 جراحة قلب، و 70 جراحة مخ وأعصاب تكللت جميعها بالنجاح، والكشف على 300 مريض وتقديم الرعاية الصحية والاستشارات الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وأضاف المشعلي أن الفريق الطبي التطوعي لجمعية «البلسم» يضم أطباء من جنسيات مختلفة غالبيتهم من السعوديين، مايساهم في تطوير الكوادر الصحية المحلية في البلدان التي تقوم جميعة «البلسم» بزيارتها، من خلال التدريب والتطوير للأطباء المحليين داخل غرفة العمليات وفي العناية المركزة والرعاية التنفسية والتمريض.

وأشار الدكتور عبد العزيز خوجة، استشاري تخدير القلب وعضو مؤسس في جمعة «البلسم»، إلى إن «البلسم» من الجمعيات الخيرية اللاربحية التي تعمل تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكما هو معلوم فإن مركز الملك سلمان هو البوابة الرئيسية للعمل التطوعي والخيري سواء في المملكة العربية السعودية أو الدول المجاورة والشقيقة.

وصرح الدكتور عماد بخاري أستاذ واستشاري جراحة القلب وقائد الفريق الطبي لرحلة جمعية «البلسم» إلى الجمهورية اليمنية، بأن الرحلة الطبية إلى عدن سيشارك فيها طاقم من 24 طبيبا وممرضا وفنيا، ومن المستهدف إجراء 18 عملية قلب مفتوح و65 عملية قسطرة علاجية، ومن المتوقع -بإذن الله- أن يصل الرقم إلى نحو 25 عملية قلب مفتوح للكبار والصغار، ونحو 95 قسطرة للكبار و45 للصغار، ونتمنى أن يتحقق المتوقع لدينا.