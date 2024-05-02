تراند اليوم : شاهد. نقوش ثمودية قديمة تكشف عن حضارة عريقة في العصور القديمة بالمملكة

صحيفة الخليج 365 : قال الدكتور عيد الدكتور عيد اليحيى، معد ومقدم برنامج، أن اكتشافات النقوش الثمودية القديمة، في منطقة جبال المِسْمَىٰ بغرب حائل، يؤكد إلى وجود حضارة عريقة تاريخية على أراضي المملكة.

وأكد عيد اليحيى، أن النقوش الثمودية تحمل رموزًا ورسومات تشير إلى وجود نظام كتابة معقد ومتطور في تلك الحقبة الزمنية علي أراضي المملكة، حيث أظهرت هذه الرسومات وجود حيوانات تعيش حاليًا في قارة أفريقيا، مما يشير إلى وجود حشائش ومياه في تلك المناطق قديمًا.

وأوضح الدكتور عيد اليحيى، في مقطع فيديو نشر على منصة تيك توك، أن بقرة الكودو، التي تعيش في السافانا، انقرضت بعد انقراض السافانا في المملكة، حيث إنها لا تستطيع العيش في الصحراء.

وأشار أيضًا إلى أن القلم العربي القديم كان يسمى "الثمودي" ويعود تاريخه لأكثر من 10 آلاف سنة.