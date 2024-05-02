تراند اليوم : شاهد: لحظة تعمد سائق مركبة اقتحام سيل في بلسمر ووفاة قائدها والبحث عن مفقود آخر

صحيفة الخليج 365: شهدت بلدة بلّسمر، حادثة مأساوية، مساء أمس الأربعاء، حيث أقدم قائد مركبة من نوعية جيب لاندكروزر على اقتحام سيل خارف نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة.

وأسفر الحادث عن جرف المركبة وغرق قائدها في السيل، وجاري البحث عن مفقود آخر المرافق للقائد.

وأظهر الفيديو المتداول عبر منصة "إكس"، لحظة إقدام قائد المركبة على اجتياز سيل خارف في بلدة بلّسمر، وبسبب قوة السيل تعرضت المركبة للجرف وغرقت في السيل.

ووفقًا لشهود العيان، وقعت الحادثة في ساعات متأخرة من مساء أمس، حينما غرق الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في سيل خارف قرب بلدة بلّسمر.