شكرا لقرائتكم خبر عن "إدارة المجاهدين" تقبض على شخصين لترويج الحشيش المخدر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الفلسطينية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. إحباط ترويج المخدرات بعسير قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص. إبلاغ الجهات الأمنية وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



