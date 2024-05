شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع "الدولي للمعارض" استعدادات إكسبو الرياض 2030 والان نبدء بالتفاصيل

إكسبو الرياض 2030

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.وجرى خلال الاستقبال، استعراض استعدادات المملكة وتجهيزاتها لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030 تحت شعار: "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل". كما ناقش الجانبان تكثيف التنسيق بين المملكة والمكتب الدولي للمعارض، وكافة الجهات المحلية والدولية لتقديم نسخة استثنائية في إكسبو الرياض 2030.وحضر الاجتماع رئيس وحدة إكسبو في وكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالله بن خميس.