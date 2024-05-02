شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "الدفاع المدني" يخمد حريقًا بمصنع دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني بجدة يخمد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى، ولا إصابات. pic.twitter.com/g5jzNwiiU3 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 2, 2024

مكافحة الحرائق

الدمام - شريف احمد - تمكنت المديرية العامة للدفاع المدني في جدة من إخماد حريق في مصنع بالمدينة الصناعية الأولى، دون إصابات. This is a Twitter Status بجدة يخمد حريقًا بمصنع في المدينة الصناعية الأولى، ولا إصابات. This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)كانت المديرية العامة للدفاع المدني، أكدت أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل والمنشآت، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات، لتفادي وقوع أي حادث وتعجيل عمليات الإخلاء.وأوضحت أن أهمية كاشف الدخان تكمن في التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق.للمزيد عن نصائح مكافحة الحرائق اضغط هنا.