تراند اليوم : علماء يكشفون عن شكل " امرأة " دفنت داخل كهف في العراق قبل 75 ألف سنة

صحيفة الخليج 365: ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن علماء آثار تمكنوا من إعادة بناء وجه لامرأة من سلالة نياندرتال، التي تعتبر الأقرب لشكل الإنسان الحالي، عاشت قبل نحو 75 ألف عام في كهف بشمالي العراق.

اكتشاف الهيكل العظمي للمرأة

وأشارت الصحيفة إلى أن بقايا الهيكل العظمي للمرأة، وتدعى شاندر زد، كانت قد اكتشفت لأول مرة في عام 2018 في كهف شاندر، الذي يعتقد أنه كان يستخدم لدفن الموتى.