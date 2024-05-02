تراند اليوم : بالأسماء : إدانة 13 مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال

صحيفة الخليج 365:أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ​13 مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.

وأوضحت أن الفترة التي تداول المدانون خلالها من 2020/05/4 وحتى 2021/05/20 بواسطة محافظهم الاستثمارية ومحافظ استثمارية لمستثمرين آخرين والتي يديرها يزيد بن عبدالله بن عبد الرحمن المحمود، وخالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي.

المدانون هم:

- حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب

- نوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي

- ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي

- مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي

- يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود

- سحر بنت زهير بن ابراهيم مسلم

- تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل

- محمد بن زيد بن محمد التميمي

- نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي

- عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي

- عبدالله بن ابراهيم بن زيد الشثري

- خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي

- مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي