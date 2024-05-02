تراند اليوم : بالفيديو: ضبط أغذية مغشوشة بدلت عمالة تواريخ صلاحيتها داخل مزرعة في حريملاء.. وعامل: ما أقدر أكل منتج منتهي أموت

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة الإخبارية، تقريرا حول ضبط أغذية مغشوشة في حريملاء قبل توزيعها في الأسواق بعد إعادة تغيير تواريخ الصلاحية.

مزرعة

وحسب "القناة"، تحولت مزرعة إلى بؤرة للمخالفين في حريملاء، وتلاعب العمال المخالفين في المنتجات الغذائية، وقاموا بتبديل التواريخ منتهية الصلاحية بتواريخ جديدة.

منتج مغشوش

وقال مسؤول بوزارة التجارة، رصدنا وافدين يقومون بتحميل مواد غذائية من حريملاء، وتجديد تواريخها وإعادة توزيعها في الأسواق.

مضبوطات

واشتملت المضبوطات على 248 ألف منتج مكعب مرق الدجاج "زنة 8 جرام"، و 4600 منتج رقائق البطاطس، و 2900 صلصة الصويا، و 1500 صلصة مكرونة، تم ضبطها وحجزها تمهيداً لإتلافها، كما جرى ضبط جهاز ليزر يستخدم في طباعة تواريخ إنتاج جديدة.

وقال أحد العمال المخالفين:" المنتج منتهي الصلاحية ما أقدر أكله أموت"، مضيفا أن شخص أحضر ماكينة وطلب منهم تركيب تاريخ على المنتج ووضع ختم.