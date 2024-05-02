شكرا لمتابعة خبر عن هدايا قيمة مقدمة لصاحب الشيول بعد إنقاذه 4 شبان من سيول بيشة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع مصور للهدايا المقدمة لسائق “الشيول” ، الذي تمكن من إنقاذ الشبان في وادي جعبة ببيشة .

وتمثلت الهدايا في سيارة شاص ، ومجموعة من الإبل التي حُملت على ظهر بعض السيارات ، وسط حضور عدد كبير من قبيلة الشبان الذي أنقذهم صاحب الشيول .

وفي وقت سابق ، كان المواطن عايض الأكلبي حضر بالشيول الخاص به وقطع مسافة 7 كيلو مترات ودخل إلى السيل لينقذ 4 شبان قبل أن يجرف السيل مركبتهم .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، مشدين بالتصرف البطولي لصاحب الشيول ، وعلق أحدهم قائلاً : ” يستاهل أنقذ أرواح يدفعون ديات على بعض الأرواح بالملايين لإنقاذها من الموت” ، بينما قال آخر : ” الله عطاه على نيته وهو بيستاهل ” .