تراند اليوم : وثيقة سرية مسربة تكشف تفاصيل تحرش عناصر من الشرطة الإيرانية بفتاة وقتلها داخل شاحنة

صحيفة الخليج 365: كشفت وثيقة مسربة، أن ثلاثة رجال يعملون في قوات الأمن الإيرانية اعتدوا جنسياً على فتاة إيرانية في سن المراهقة قبل أن يقتلوها.

الضحية التي ورد أسمها في التقرير هي الفتاة الإيرانية "نيكا شكرمي" البالغة من العمر 16 عاماَ، والتي اختفت من مظاهرة مناهضة للنظام الإيراني عام 2022، بحسب بي بي سي.

ووفقاً للوثيقة السرية، فقد عُثر على جثتها بعد تسعة أيام، وزعمت الحكومة أنها انتحرت.

وبحسب ما ورد في الوثيقة السرية، فقد وضعت قوات الأمن الإيرانية الفتاة في الجزء الخلفي من شاحنة بعد القبض عليها، حيث كانت قوات الأمن تقيد نيكا، و قام أحد الرجال بالتحرش بها أثناء جلوسه فوقها.

وأوضح أنه على الرغم من تقييد يديها وتقييدها، إلا أنها قاومت بالركل والسب، وذلك دفع الرجال إلى ضربها بالهراوات.