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وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره السويسري

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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