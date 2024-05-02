شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره السويسري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
استعراض استعدادات #المملكة وتجهيزاتها لاستضافة معرض #إكسبو_الرياض2030 تحت شعار: "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".#اليوم | #RiyadhExpo2030 | @Riyadh_Expo2030 | @FaisalbinFarhan | @KSAMOFA— صحيفة اليوم (@alyaum) May 2, 2024
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