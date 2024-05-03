شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الأفلاج والسليل والدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)