تراند اليوم : السحر الحلال.. بالفيديو: مختص يكشف عن ماسك طبيعي لتنعيم ولمعان الشعر

صحيفة الخليج 365: كشف المختص المصري الدكتور محمود، عن ماسك طبيعي لتنعيم ولمعان الشعر.

وقال المختص في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك": السحر الحلال، هيخلي شعرك باروكة ويخلي جلدتك من قدام زي شعر الأسد، مضيفا: انقعي 3 ملاعق حلبة في نصف كوب ماء، ونصف كوب أرز وانقعيها في كوب ماء وضعيهما ليلة كاملة في الثلاجة.

وأكمل: ضعي نصف كوب الحلبة في حلة وضيفي عليها قطعة كاملة من جل الصبار الفريش، واغلي الأرز على النار وضيفه على الحلبة وضيفي ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من زيت اللوز الحلو.

وتابع: اخلطيهم مع بعض حتى يصلوا إلى القوام الكريمي وضعي الخليط ماسك على شعرك لمدة نصف ساعة واشطفيه، ثم كرري الوصفة 3 مرات في الأسبوع.