شكرا لقرائتكم خبر عن بأفكار إعلامية نوعية.. انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت الخميس في أروقة مكتبة الملك فهد الوطنية، بتنظيم من مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام وبالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، أعمال "ميدياثون الحج والعمرة" الذي يستمر على مدى 3 أيام ويبدأ يومه الأول بعنوان "يوم المعرفة"، ويحمل أجندة مليئة بالأفكار الابداعية والمحفزة في حدث يتسابق من خلاله الإعلاميون والمهتمون لابتكار مبادرات نوعية وتقديم عدد من المنتجات والأحداث المعرفية والمهارية.

اليوم الأول من الميدياثون وفي بداية أعمال اليوم الأول من الميدياثون، جرى استقبال الفرق المتأهلة بعرض يحمل عنوان "مرحباً من ميدياثون"، وجاءت أولى الجلسات الحورية بعنوان "هكذا نسوق للمدن" تلتها جلسة حوارية تحت عنوان "ريادة الأعمال في الإعلام".

كما شهد الميدياثون أمس الخميس، أولى ورش العمل التي سلطت الضوء على "مهارات العروض التقديمية"، تلتها عروض إثرائية منوعة جاءت بعدة عناوين "الإعلام صديق التطوير" و "نيوم والإعلام" و"توثيق حكاية الحج والعمرة"؛ وفي ختام اليوم تم إطلاق مرحلتي الإرشاد الخاص ومرحلة الإرشاد العام لطرح التساؤلات والأسئلة مع عدد من المختصين المحليين والدوليين. دعم الأفكار الإعلامية والحلول الإبداعية ويسهم الميدياثون في تطوير وتمكين المشروعات والحلول المبتكرة لتحديات في إعلام الحج والعمرة، بما يمكّن المسؤولين القائمين من الوصول للأفكار الإعلامية والحلول الإبداعية المبتكرة لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن بالتشارك مع الجهات والأفراد.

ويعمل الميدياثون على استقطاب الأفكار والمشروعات والمبادرات الإعلامية النوعيّة المساهمة في تطوير إعلام الحج والعمرة، ويعزز من توظيف الإمكانات والأدوات الرقمية في صناعة الحلول الإعلامية للقطاع، كما يسهم في رفع مستوى التوعية حول الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر استقطاب مشروعات إعلامية مبتكرة. مسارات المنافسة وينقسم الحدث الابتكاري إلى 3 مسارات رئيسية للمنافسة على النحو التالي: مسار صناعة المحتوى الإبداعي: الوصول لأفكار مشروعات ومبادرات تسهم في تطوير المحتوى الإبداعي في قطاع الحج والعمرة، ومسار الخدمات والتسهيلات الإعلامية: بابتكار أفكار مشروعات تُسهّل آلية دعم وسائل الإعلام في تغطية رحلة الحاج والمعتمر، وأخيراً مسار اللغات والترجمة: يختص بتطوير مشروعات تعزز من مستوى تقديم رحلة الحاج والمعتمر إعلاميًا بعدة لغات.

ويقدم ميدياثون الحج والعمرة جلسات إرشادية مع أكثر من 20 مرشدًا من مجال الإعلام والاتصال وريادة الأعمال والابتكار والقانون والتقنية والحج والعمرة، وقد حظي بمشاركة أكثر من 1300 فكرة مسجلة في البوابة الإلكترونية لميدياثون, تأهل منها أكثر من 30 فريقًا للمنافسة.

