شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بسحب لقب معالي من المتورطين بجرائم الخيانة والفساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً، بعدم إطلاق لقب معالي على مرتكبي جرائم الخيانة أو الفساد وما يخلّ بنزاهة الوظيفة العامة، من شاغلي مرتبة “وزير” والمرتبة “الممتازة”.

وشدد الأمر الملكي على عدم إطلاق لقب “معالي” على المشار إليهم، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي أم تمت التسوية معهم، مع سحب المزايا التي يتمتعون بها بموجب المرتبة التي كانوا يشغلونها، وكذلك سحب الأوسمة التي يحملونها.

ويأتي صدور هذا الأمر؛ “استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق مَن يشغلون مرتبتَيْ “وزير” و”الممتازة”، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين، وتنزيههما من كل ما من شأنه المساس بهما”.