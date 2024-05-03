شكرا لقرائتكم ميدياثون الحج والعمرة.. حلول مبتكرة ومبادرات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقيم وزارة الإعلام، النسخة الجديدة من ميدياثون الحج والعمرة، الذي يُنظّمه مركز التواصل الحكومي في الوزارة، ليُقدّم فيه الإعلاميون والمهتمون المبادرات المبتكرة والأفكار والمشروعات التي تساهم في تطوير إعلام الحج والعمرة، وذلك خلال الفترة من 2-4 من مايو الجاري، في مكتبة الملك فهد الوطنية بالعاصمة الرياض، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الحج والعمرة.

أفكار إعلامية وإبداع

دعمت الوزارة المواهب والابتكارات الشبابية الشغوفة للوصول لأفكار إعلامية، وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في الحج والعمرة، إذ يهدف ميدياثون إلى توظيف الإمكانيات والأدوات الرقمية، وتعزيز مستوى التوعية حول الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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وفي إطار الدعم المتواصل، تُستقبل مشاركة قطاعات الإعلام والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والشركات والمؤسسات الإعلامية المهنية، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والجهات المتخصصة في الحج والعمرة، ومن خلال مشاركة الأفراد العاملين والمهتمين بالمجال الإعلامي والحج والعمرة، والأكاديميين والطلاب في كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتسويق والمبرمجين والمهتمين بالتقنية.

ووصل عدد الفرق المُسجّلة في البوابة الإلكترونية 1300 فريق من المواطنين والمقيمين المتنافسين في سباق الإعلام، فيما تأهل أكثر من 30 فريقًا، يتنافسون في ثلاثة مسارات هي صناعة محتوى إبداعي يساهم في تطوير قطاع الحج والعمرة، وتسهيل الخدمات الإعلامية في تغطية رحلة الحجاج والمعتمرين، واللغات والترجمة من خلال خلق مشروعات تُقدّم الحج والعمرة إعلاميًا بعدة لغات.

ورش عمل وجلسات حوارية

من جهة أخرى، يقدم ميدياثون ورشة عمل افتراضية بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً، وجلسات حوارية مع أكثر من 25 مرشداً من الخبراء والمختصين في مجالات الإعلام والاتصال، والتقنية، لتطوير وتقييم أفكار وشغف المتنافسين.

وأعلن وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، خلال وقت سابق “عن استراتيجيات عام التحول الإعلامي في المملكة، التي تقوم على 4 ركائز هي: “الأرقام، والمؤشرات، والشغف، والعمل”، وبرؤية حكيمة يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

جوائز وأرقام

يتنافس المتسابقون فيه على ثلاث جوائز، إذ سيحصل المركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، والمركز الثاني 40 ألف ريال، والمركز الثالث على 20 ألف ريال، في الوقت الذي سيحظى فيه كافة المتأهلين إضافة إلى الفائزين بتجربة في تطوير مشروعاتهم وتجسيرها عبر “مرحلة تجسير”.

وخلال النسخة الأولى، قُدمت 1000 فكرة مشاركة عبر البوابة الإلكترونية، وتأهل للمنافسة الحضورية (أيام الماراثون) 45 منها، فيما بلغ عدد مشاهدات الجلسات الافتراضية أكثر 500 ألف مشاهدة، وبلغ عدد الجلسات المباشرة مع مؤسسات إعلامية محلية ودولية 11 جلسة، وأيضا 7 ورش عمل مترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك أكثر من 150 جلسة إرشادية، و20 مرشدًا مُوجهًا.

جودة وتطوير

وتواصل المملكة جهودها وتعمل على تسهيل كافة الإجراءات لأداء المناسك عبر تطوير التقنية والمشروعات التطويرية، ورفع إطار الجودة للخدمات المُقدّمة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأتاحت السعودية العديد من البرامج، والمبادرات النوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات باللغات العالمية.

وعلى صعيد متصل، ذكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، “أن الخطة التشغيلية الخاصة بموسم الحج والعمرة تتميز بتنويع المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى درجات الراحة”.