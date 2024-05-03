شكرا لقرائتكم حيل ذكية وقت السيول لحماية المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قد تداهم السيول المنازل أو الشوارع أكثر من مرة وذلك بسبب موقعها أو بسبب غزارة الأمطار في المنطقة التي توجد فيها البيوت لذا لا بد من اتباع بعض النصائح والحيل لتفادي غرق المنازل أكثر من مرة أو دخول المياه إليها مجددًا.

التعامل مع السيول

وقدم أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند عدة نصائح لمواجهة هذه الحالة التي قد تتكرر بالقول : في حال أن شارعكم أو حيكم غرق جراء أمطار سابقة، ودخلت السيول إلى بيتك، فاعلم أنه سيغرق مرة أخرى بل ومرات قادمة، إذا لم يتغير شيء بشأن أنظمة صرف المياه.

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وتابع المسند : أحضر أكياساً من الرمل، واجعلها قريبة من الباب وحاضرة أثناء الحالات المطرية القوية.

وأضاف : استخدم حواجز من الألمنيوم خفيفة وقوية، وسهلة الاستخدام أثناء الفيضان.

ارتفاع منسوب المباني

ولفت إلى أنه في حالة أنك لم تبدأ في إنشاء العمارة أو الفيلا، فاسأل عن الحي والشارع على وجه التحديد، هل غرق قبل ذلك في حال الأمطار الغزيرة؟ فإن كان الجواب بنعم، فعليك برفع منسوب فناء بيتك على الأقل متراً عن منسوب الشارع أو أكثر حسب أعلى فيضان سُجل في شارعك.

ومن ثَم ارفع منسوب الفيلا متراً عن منسوب الفناء؛ عندها سيكون بينك وبين فيضان شارعك مترين على الأقل، وبإذن الله تعالى تحمي أثاثك، وممتلكاتك من الغرق المتكرر.