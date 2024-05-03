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شكرا لقرائتكم مساند يوضح ضوابط استخراج تأشيرة ثانية للعمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعاد مساند التذكير بأهم شروط وضوابط الحصول على التأشيرة الثانية لاستقدام العمالة المنزلية حيث ترتبط بشكل أساسي بالقدرة المالية للشخص صاحب الطلب ويتم إثبات مصدر الدخل بشكل رسمي كمعيار على القدرة المالية.
استقدام العمالة المنزلية
ويسمح النظام للمواطنين ومن في حكمهم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية وفق القدرة المالية على ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 24 سنة لـ الأعزب/العزباء.
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كما يتم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة وفق القدرة المالية أيضًا على أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على تأييد من التأهيل الشامل.
التأشيرة البديلة
يسمح بإصدار التأشيرة البديلة في حال كان خروج العامل أو العاملة خروجًا نهائيًا خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا (3 شهور) من دخول العامل لأول مرة، على أن تكون المهنة من إحدى المهن التالية:
- عاملة منزلية
- عامل منزلي
- سائق خاص
جدول المقابل المالي
ويتم احتساب القدرة المالية من خلال عدة ضوابط وشروط من بينها ما يلي:
- بالنسبة للتأشيرة الأولى فيحق للمواطن أو المواطنة الحصول على تأشيرة استقدام عامل منزلي للمرة الأولى دون الحاجة إلى إثبات الدخل بل يكفي أن يكون الرصيد البنكي 40 ألف ريال.
- أما من أجل الحصول على تأشيرة استقدام عامل ثانٍ من المهن المتاحة فلا بد أن يكون الدخل الشهري 7 آلاف ريال أو أكثر مع رصيد بنكي 60 ألف ريال.
- وفي حالة التأشيرة الثالثة يجب أن يكون الدخل في حدود 25 ألف ريال شهريًا ورصيد بنكي يزيد عن 200 ألف ريال.
استقدام العمالة المنزلية
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.