شكرا لقرائتكم لزيارة الروضة الشريفة.. وفود عظيمة تتسابق شوقًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وفود عظيمة جاءت من كل حدب وصوب تتسابق لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي شوقًا وحبًا في تلك البقعة التي اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضل البقعة المباركة التي تفصل بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين المنبر النبوي الشريف.

الصلاة في الروضة الشريفة

وتم وضع العديد من الإجراءات التنظيمية للسماح للزوار بالدخول إلى الروضة النبوية والصلاة فيها وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.

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حجز موعد

وأظهر مقطع فيديو من المسجد النبوي دخول الزوار عبر مسارات وممرات مخصصة لتجنب الزحام والتدافع حيث يتم حجز موعد مسبقًا من خلال تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق أنه يسمح بزيارة الروضة الشريفة مرة واحدة كل عام، مع وجوب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو توكلنا بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار لدخول الروضة.