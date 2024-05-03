شكرا لقرائتكم أخبار الطقس اليوم.. أمطار غزيرة على عسير حتى الـ11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أخبار الطقس اليوم تتواصل حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة فيما يواصل المركز الوطني للأرصاد إصدار التنبيهات بشأن الأحوال الجوية اليوم الجمعة.

أخبار الطقس اليوم

فقد نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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أمطار ورياح على الباحة

كما نبّه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.