شكرا لقرائتكم متحدث الأرصاد : الصيف سيكون حارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد متحدث مركز الأرصاد، حسين القحطاني، على ضرورة اتباع التعليمات والتقيد بها خاصة في وقت الظواهر الجوية الخطرة مشيرًا إلى أن هناك حالة من اللامبالاة عند البعض الذين يجازفون بقطع السيول والأودية بالرغم من استمرار التوعية من خطورة تلك التصرفات غير المسؤولة.

توقعات فصل الصيف

وتوقع القحطاني في مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أن يكون فصل الصيف حارًا في معظم مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض مشيرًا إلى أن الحالات المطرية التي تشهدها المملكة تكون مصحوبة بالعديد من الظواهر الجوية أبرزها الرياح النشطة المثيرة للأتربة والسحب الركامية الرعدية الممطرة ما يساهم في تدني مستوى الرؤية إلى حد كبير.

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ولفت إلى أن الشهور الماضية شهدت العديد من الظواهر الاستثنائية مثل الشواهق المائية والأعاصير القمعية على أبها والطائف مشيرًا إلى أنها نادرة الحدوث وأن يجري دراستها في المركز.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة نجران قد تمتد إلى الباحة وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.