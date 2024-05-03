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"الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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