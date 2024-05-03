شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

