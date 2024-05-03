شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": إنذار برتقالي بأمطار متوسطة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من سقوط الأمطار على المنطقة الشرقية، ورفع درجة الإنذار إلى اللون البرتقالي.

وأوضح المركز سقوط أمطار متوسطة تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه إنعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية وتجمع للمياه.

تشمل مناطق: الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - رأس تنورة.

ويتوقع المركز أن تستمر الحالة – بمشيئة الله – حتى الساعة 9 مساءً.