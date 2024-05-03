إحكام تكشف عن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات

نشرت منصة ⁧‫إحكام‬⁩ قائمة بأسماء المواقع في ⁧‫المملكة‬⁩ التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات: وأوضحت أن المواقع هي:- ‏-حدود الحرمين الشريفين ‏-مسارات ومحطات الكهرباء ‏-المواقع الأثرية ‏-قمم الجبال ‏-المحميات الوطنية ‏-المشاعر المقدسة ‏-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك ‏-مواقع الخامات المعدنية ‏-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض ‏-محميات الحياة الفطرية ‏-حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي ‏-المرافق والخدمات العامة ‏-مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها ‏-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ‏-أراضي المراعي والغابات ‏-أراضي المتنزهات البرية ‏-الأراضي الساحلية ‏-حرم الحدود

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