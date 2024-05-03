تراند اليوم : هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعدل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

التصرفات المستثناة من الضريبة

وتضمنت التعديلات تعديل عدد من التصرفات المستثناة من الضريبة، مثل استثناء تقديم العقار كحصة عينية في صندوق استثمار عقاري واستثناء نقل ملكية العقار إلى شركة لغرض تصحيح الملكية.

توسيع نطاق الاستثناء للاشتراكات العينية في صناديق الاستثمار العقاري

وأوضحت الهيئة، أن التعديلات تشمل أيضًا توسيع نطاق الاستثناء للاشتراكات العينية في صناديق الاستثمار العقاري، بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية بغض النظر عن الغرض منها.

وكما تضمنت التعديلات تغييرًا في تاريخ الاستحقاق لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري.

الاطلاع على التعديلات الجديدة

ودعت الهيئة، المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على التعديلات الجديدة والاستفسار عنها من خلال موقعها الإلكتروني أو وسائل الاتصال المتاحة.

يذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% من قيمة التصرف العقاري، وتشمل عمليات نقل الملكية العقارية بمختلف أشكالها، يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية التابعة للهيئة قبل إتمامها.