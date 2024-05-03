شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا السبت.. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العام بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من الغد السبت 4 مايو 2024، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.