شكرا لقرائتكم خبر عن الجوالات الأكثر استخدامًا للتصفح.. ارتفاع استخدام الإنترنت بالمملكة لنسبة 99% والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.